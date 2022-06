Scontro a La Verza all’incrocio, tre in Pronto Soccorso

Scontro all’incrocio di La Verza, tre contusi. È di tre persone rimaste contuse il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 7:30 di lunedì 20 giugno all’incrocio di Via dei Bersaglieri con Strada di La Verza. Forse una mancata precedenza all’origine del sinistro tra una Citroën e un furgoncino, e in soccorso degli occupanti dei veicoli sono intervenute tre ambulanze: due della Croce Bianca e una della Croce Rossa. I sanitari hanno quindi provveduto a trasportare al Pronto Soccorso cittadino una donna e due uomini per accertamenti. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Piacenza. Per rimuovere i detriti dalla sede stradale è stato necessario l’intervento del personale di Sicurezza & Ambiente.