Scontro alla rotonda sul Corso, ferito scooterista

Scontro alla rotatoria di Corso Vittorio Emanuele con via Palmerio a Piacenza intorno alle 12 e 30 di mercoledì 15 giugno. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, il conducente di un ciclomotore è stato urtato da una Hyundai Getz.

Ad avere la peggio l’uomo in sella alla due ruote, finito a terra riportando alcune escoriazioni: è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa, che lo hanno condotto al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti.