Scontro all’incrocio a Pontedellolio, mamma e figlia ferite. Poco dopo le 8 e 30 di venerdì 17 una Fiat Sedici e un Citroën Berlingo si sono scontrati a Pontedellolio, all’incrocio tra via Monte Grappa e via Acerbi, nei pressi del cimitero del paese. Forse una mancata precedenza all’origine del sinistro, la cui dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale.

Sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Nure assieme al personale del 118 di Piacenza. Nell’incidente è rimasta lievemente ferita una bambina di 8 anni e la sua mamma di 46 anni, che si trovavano a bordo della Fiat, entrambe sono state trasportate al Pronto Soccorso cittadino.

Per mettere in sicurezza i veicoli incidentati è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Piacenza. Per il ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza & Ambiente.

