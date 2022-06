Scontro all’incrocio alla Besurica, auto “atterra” su Suv in sosta

Spettacolare incidente in via Frattola al quartiere Besurica di Piacenza. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Piacenza, una Fiat Cinquecento e una Toyota Yaris si sono scontrate a seguito di una mancata precedenza all’incrocio con via Cervini. A seguito dell’impatto, la Fiat ha fatto un giro di 360° ed è letteralmente ‘atterrata’ su una Porsche Macan che era in sosta lungo via Frattola.

Immediati sono scattati i soccorsi, giunti sul posto due ambulanze della Croce Bianca, l’auto infermieristica del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Strada Valnure.

Il bilancio è di tre persone rimaste ferite (un uomo e due donne) di cui una in modo serio avendo riportato una commozione cerebrale. I tre feriti sono stati soccorsi pertanto condotti al Pronto Soccorso cittadino per ricevere le cure del caso.

Per il ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente. Il traffico è necessariamente stato deviato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.