Scontro frontale in tangenziale a Piacenza, tre feriti

È di tre uomini rimasti contusi il bilancio dell’incidente stradale avvenuto alle 8 del mattino di giovedì 9 giugno lungo la bretella della tangenziale sud di Piacenza, nel tratto compreso tra la rotonda del quartiere Besurica e la rotatoria di La Verza. Secondo una prima ricostruzione, sembra che in un tratto nel quale non c’è lo spartitraffico centrale, vi sia stata un’invasione di corsia a cui è seguito lo scontro tra una Opel Corsa e un camioncino sul quale erano a bordo due persone. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi con un’ambulanza della Croce Rossa e il personale infermieristico del 118. All’arrivo dei sanitari, i tre uomini rimasti coinvolti nel sinistro erano già usciti dai mezzi.

Dopo essere stato visitati, sono stati tutti condotti al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti: avrebbero riportato alcuni ematomi e qualche escoriazione. Per mettere in sicurezza i veicoli incidentati è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco dalla vicina caserma di Strada Valnure. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di via Castello. Il traffico è stato deviato per permettere le operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi di legge.