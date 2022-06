Scontro frontale tra due auto sulla via Emilia, tre feriti

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella prima serata dell’8 giugno nel piacentino. E’ successo intorno alle 18.30 lungo la via Emilia, tra Pontenure e Cadeo, quando due vetture – una Nissan Micra e una Opel Meriva – si sono scontrate frontalmente per cause al momento di accertamento. A seguito dell’impatto, molto violento, la Opel è finita nel canale a margine della carreggiata, mentre l’altra auto è andata completamente distrutta nella parte anteriore (nelle foto la scena dell’incidente).

Gli occupanti dei veicoli, estratti grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Fiorenzuola con il supporto dell’autogru arrivata da Piacenza, sono stati soccorsi dalle ambulanze della Croce Rossa e della Pubblica Assistenza di Carpaneto e Fiorenzuola, insieme all’auto infermieristica del 118; attivato anche l’elisoccorso, decollato da Parma. Tre i feriti, tutti condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza: dalle prime informazioni nessuno si troverebbe in pericolo di vita. Dei rilievi si occupano i carabinieri. Pesanti le ripercussioni al traffico, con il traffico bloccato lungo la via Emilia per consentire le operazioni di soccorso.