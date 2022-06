Scontro tra auto e moto a Podenzano, interviene l’eliambulanza

Violento scontro tra una motocicletta e una vettura in via Roma a Podenzano, nella mattinata del 7 giugno. L’incidente tra una Dacia e la due ruote si è verificato per ragioni ancora in via di accertamento, con pesanti ripercussioni sul traffico automobilistico.

Gravi le condizioni del centauro coinvolto, soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con l’eliambulanza da Parma. Sul luogo del sinistro anche l’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo e l’auto infermieristica del 118 di Piacenza. Per i rilievi e la regolazione del traffico sono intervenuti gli agenti della Polstrada e per la messa in sicurezza il vigili del fuoco da Piacenza. Il ferito è stato trasportato in elicottero al Maggiore di Parma.