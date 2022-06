Scontro tra due auto a Chiavenna Landi, 5 feriti

Incidente nel tardo pomeriggio di sabato 4 giugno a Chiavenna Landi, frazione di Cortemaggiore. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Piacenza, si sono scontrate una Kia e un’Audi lungo via Caorso.

Rimaste ferite – tutte in modo lieve – le cinque persone a bordo dei veicoli; tra loro anche due minori. Sono state soccorse e medicate dai sanitari, giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e dell’auto infermieristica del 118, quindi condotte al Pronto Soccorso di Piacenza per accertamenti. Per il ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente.