Scontro tra mezzi pesanti in A1: un ferito. Disagi al traffico

Disagi alla circolazione nella prima serata del 15 giugno per un incidente avvenuto lungo l’autostrada A1, all’altezza di San Rocco al Porto. E’ accaduto intorno alle 18.30 al chilometro 51, in direzione Milano: da quanto si è appreso si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto due autoarticolati. Una persona, rimasta ferita in modo lieve, è stata soccorsa dai sanitari della Croce Rossa di Piacenza e condotta al Pronto Soccorso cittadino.

Lo scontro ha avuto ripercussioni sul traffico, con code tra Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza e Basso Lodigiano. Sul posto per i rilievi e regolare la viabilità gli agenti della polizia stradale di Guardamiglio.

