Scrutini ed esami per gli studenti ucraini accolti nelle nostre aule

Com’è noto numerosi sono gli allievi ucraini accolti nelle nostre scuole, anche a Piacenza. Hanno dovuto interrompere la frequenza nel loro Paese e inserirsi nelle nostre classi dove sono stati accolti molto bene; il nostro sistema scolastico infatti ha maturato una notevole esperienza nei percorsi di integrazione di giovani stranieri, ed anche se l’arrivo è stato piuttosto recente, si è già in grado di fare un primo bilancio, in vista della ripresa nel prossimo anno scolastico per quelli che rimarranno. Si tratta di bambini e di adolescenti allenati al lavoro didattico, tant’è che molti di loro continuavano a corrispondere in DAD con gli insegnanti ucraini, ed i più grandi hanno supplito alla scarsa conoscenza dell’italiano potendo comunicare con i nostri studenti in lingua inglese.

E’ inutile sottolineare come la promozione interculturale porti un beneficio anche alle nostre comunità sul piano delle relazioni, della comunicazione, ma anche del continuo confronto nello sviluppo cognitivo; il nostro sistema poi è abbastanza simile al loro, soprattutto nei primi anni, che sono la maggior parte degli arrivati, con le loro mamme. Nella fascia 0-6 infatti ci sono i nidi (0-3) e scuole dell’infanzia (3-6), poco diffuse nelle campagne ma presenti in alcune delle grandi città, come Kiev, dalle quali proviene la maggior parte dei profughi in arrivo in Italia. La scuola primaria dura 4 anni, ed è seguita da una scuola media di 5. La frequenza di questi 9 anni è obbligatoria. L’istruzione secondaria superiore dura 3 anni per i licei (simili ai nostri licei scientifici) e da 1 a 3 anni per la ramificata gamma dei corsi di formazione tecnica e professionale, compresa quella parte di disabili che in Ucraina frequenta ancora scuole o classi speciali, in via di superamento, perché da qualche anno è in corso il loro progressivo inserimento nelle classi normali, come da noi si fa dal 1977. Anche per gli studenti di scuola media non dovrebbero esserci difficoltà insormontabili perché le materie previste dal piano di studi sono simili a quelle della nostra scuola, con un po’ più di spazio per quelle scientifiche. Agevole dovrebbe essere anche l’inserimento degli studenti negli indirizzi professionali dei nostri istituti e corsi regionali.

Il Governo italiano tra le “misure urgenti in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (DL n.50/2022) ha disposto per tali studenti la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di stato, affinchè non si interrompa anche sul piano formale il loro percorso formativo ed il ministro dell’Istruzione ha emanato le necessarie disposizioni (OM 4/6/2022), che cerchiamo di riassumere di seguito nella convinzione di diffondere un’informazione che oltre agli addetti ai lavori riguarda le famiglie ucraine e non solo, anche in vista delle imminenti operazioni di chiusura dell’anno scolastico. Per gli scrutini delle classi intermedie del primo e secondo ciclo la valutazione è effettuata collegialmente dai docenti della classe in riferimento al piano personalizzato previsto per questi alunni come per gli italiani, tenendo conto dell’impatto psicologico e delle competenze comunicative in lingua italiana, nonché della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra e della conseguente emergenza umanitaria.

Nel primo ciclo gli alunni vengono ammessi alla classe successiva anche in mancanza di elementi sufficienti per la valutazione, che in questo caso viene espressa con un giudizio globale sugli apprendimenti, sull’acquisizione delle capacità linguistico-comunicative in lingua italiana, sul livello di socializzazione e di partecipazione alla didattica. Esso costituisce la certificazione utile all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Nella scuola superiore in mancanza degli elementi sufficienti di valutazione o con votazioni inferiori ai sei decimi, si viene comunque ammessi alla classe successiva, ma i docenti devono predisporre un piano di lavoro personalizzato con obiettivi e strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Anche in questo caso la valutazione viene espressa attraverso un giudizio globale sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull’acquisizione delle prime competenze linguistico-comunicative in lingua italiana, sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche.

Per coloro che non siano in grado di sostenere gli esami può essere deliberato l’esonero e viene rilasciato un attestato di credito formativo che darà titolo all’iscrizione al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, all’inizio della scuola secondaria di secondo grado o al quinto anno della stessa. Nei percorsi per adulti in svolgimento presso i CPIA la valutazione viene effettuata tenendo conto del patto formativo individuale, che può essere modificato per l’anno scolastico successivo, per permettere così di sostenere l’esame di stato. Per tutti nel piano personalizzato sono indicati per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguirsi nel corso dell’anno scolastico successivo, durante il quale le istituzioni scolastiche mettono in campo attività idonee a sostenere gli alunni nel raggiungimento degli obiettivi, che costituiscono attività didattica ordinaria con inizio dal primo settembre prossimo. Nel passaggio tra il primo e secondo ciclo le scuole attiveranno interlocuzioni con le famiglie ed apposite attività orientative.

Gian Carlo Sacchi