Sedicenne perde il controllo della motocicletta e finisce in ospedale

Un sedicenne lombardo era in sella alla sua due ruote per un giro, assieme a suo padre, in Val Trebbia. Purtroppo, intorno a mezzogiorno, all’altezza di Rivergaro, sulla strada statale 45 che attraversa il paese, il sedicenne ha perso il controllo della moto ed è caduto sull’asfalto. Sul posto i sanitari con un’ambulanza della Pubblica Assistenza della Valnure in postazione a Rivergaro che hanno medicato il ragazzo e lo hanno trasportato al Pronto Soccorso di Piacenza. Per effettuare i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della PolStrada di via Castello.