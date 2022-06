“Servizi educativi più accessibili, inaccettabile il ritardo dei contributi per i centri estivi di Carpaneto”

“I servizi alle famiglie saranno un punto molto importante del mio mandato, se sarò eletta sindaco di Carpaneto”. Lo afferma la candidata alle comunali del 12 giugno con la lista “Noi di Carpaneto” Patrizia De Micheli, che evidenzia le carenze dell’attuale sistema e i ritardi dell’amministrazione uscente. “Ad oggi l’offerta di servizi educativi – sottolinea – per la fascia 0-18 anni è insufficiente e va ampliata e, soprattutto, resa accessibile a tutte le famiglie, attraverso tariffe adeguate”.

“Non è accettabile il ritardo accumulato dall’amministrazione Arfani sui contributi per i centri estivi: le famiglie non possono aspettare l’ultimo momento per sapere se e in quale misura hanno diritto a un contributo pubblico, nonostante i contatti fra i gestori e l’amministrazione comunale siano attivi già da inizio anno. È un ritardo frutto della bassa priorità che le famiglie hanno nell’agenda dell’attuale amministrazione uscente, visto che non ha ancora deliberato tale aiuto puntando il dito contro non meglio precisati vincoli legali”. “Occorre cambiare metodo di governo su questo tema – conclude Patrizia De Micheli – collocando le politiche sociali e per le nostre famiglie tra le priorità”.