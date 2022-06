Servono 20mila 651 voti per diventare sindaco al primo turno

SERVONO 20.651 VOTI PER DIVENTARE SINDACO – Sui 76.735 piacentini aventi diritto al voto sono stati 41.301 gli elettori che si sono recati alle urne ieri, per un 53,83% che rappresenta il dato più basso di sempre per le comunali di Piacenza. Nel 2017 furono 42.050 i voti del primo turno. Per diventare sindaco al primo turno servono, pertanto, 20.651 voti.

Nel 2017 l’attuale sindaco Patrizia Barbieri non li ottenne nemmeno al secondo turno, quando con 20.500 voti prevalse nettamente sullo sfidante Paolo Rizzi del centrosinistra (58,5% contro 41,50%).

Al primo turno i risultati furono invece questi:

Patrizia Barbieri 14.625 voti (34,78 %)

Paolo Rizzi 11.856 (28,20% )

Massimo Trespidi 5mila 766 (13,71 %)

Andrea Pugni 3.835 (9,12%)

Luigi Rabuffi 2.508 (5,96%)

Stefano Torre 1.801 (4,28%)

Sandra Ponzini 1.657 (3,94%)