Sforza Fogliani “Ottenuto un buon risultato, siamo contenti”

E’ soddisfatto Corrado Sforza Fogliani, candidato sindaco dei Liberali, nel commentare i risultati elettorali che in serata, con ancora una ventina di sezioni da scrutinare, lo davano all’8,3%: “Siamo contenti – sottolinea -, soprattuto perche siamo partiti molto in ritardo visto che le trattative con il centrodestra ci hanno impegnato a lungo: se fossimo partiti a tempo debito qualche migliaio di voti in più l’avremmo ottenuto. Sono comunque contento, perchè c’è stata l’affermazione di un movimento nato dal nulla, partito da zero e che non godeva del bagaglio elettorale politico degli altri partiti: abbiamo fatto un buon risultato che spero, e credo, possa essere destinato ancora a crescere”.

Sforza Fogliani si appresta dunque a tornare fra i banchi del consiglio comunale: “Se ci sarà la possibilità di svolgere del lavoro effettivamente produttivo per la città sono presente e lo faccio volentieri – spiega -, anche se dovesse costare qualche sacrificio”.

VIDEO – L’INTERVISTA