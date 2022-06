Sforza “gela” il centrodestra “Ha parlato solo male dei Liberali”

“Il centrodestra piacentino ha speso gran parte della sua campagna elettorale a parlare male dei Liberali, presentati come una sentina di pericoli vari. In questo modo ha solo fatto perdere qualche punto a me e si è esso ridotto al nulla come partiti solo raccogliendo voti con una lista non contraddistinta da partito alcuno e nascondendo facce ed emblemi. Ora, sarebbe ora che, anche senza chiedere scusa, si ispirasse al buon senso piacentino e dicesse non parole al futuro, ma qualcosa al passato, senza alimentare l’astensionismo con impostazioni fantasmagoriche”. Sono le parole dell’avvocato Corrado Sforza Fogliani che replica ai vari appelli all’unità del centrodestra giunti dai partiti, in vista del ballottaggio del 26 giugno.