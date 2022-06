Show cooking di Isa Mazzocchi all’ombra della Pieve di Bilegno

Mercoledì 15 giugno, alle ore 18 e 30, presso la pieve di Bilegno di Borgonovo (chiesa di San Giorgio), la chef stellata Isa Mazzocchi condurrà il pubblico in un’esperienza gastronomica che, partendo dal Medioevo, farà scoprire un piatto divenuto tradizione piacentina: i pisarei e fasò. L’incontro sarà seguito dalla visita guidata alla pieve, custode di un’importante storia romanica.

Isa Mazzocchi è chef del ristorante “La Palta” (1 stella Michelin) a Bilegno, frazione di Borgonovo Val Tidone (Piacenza), e insignita del premio Michelin Chef Donna 2021 by Veuve Clicquot. È una delle 42 chef italiane a capo di ristoranti stellati. L’appuntamento con Isa Mazzocchi costituisce la serata d’anteprima della rassegna «Di pieve in pieve», la nuova offerta culturale tra arte, cammini, cibo, musica e letteratura nell’Appennino Piacentino e Parmense. I 60 appuntamenti in calendario saranno presentati alla stampa lunedì 13 giugno alle ore 11:00 presso il Salone degli Affreschi del Palazzo Vescovile di Piacenza.

La rassegna «Di pieve in pieve», finanziata dal «GAL del Ducato», in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Piacenza-Bobbio in occasione del IX centenario della fondazione della Cattedrale, è organizzata da “CoolTour Turismo e Cultura” e dal gruppo “METE – Tour Cooperation” di Confcooperative. L’evento è gratuito. Per informazioni o prenotazioni: info@dipieveinpieve.it | T 349 5169093.