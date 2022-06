Si ribalta a Chero di Carpaneto: illeso il 23enne alla guida

Forse un colpo di sonno improvviso all’origine dell’incidente stradale avvenuto alle 2 e 30 di sabato notte lungo la strada provinciale 38 a Chero di Carpaneto.

Il conducente di una Ford Fiesta, un giovane di 23 anni, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Fiorenzuola d’Arda ha improvvisamente sbandato finendo con l’auto contro un muretto di cinta di una abitazione e contro la cancellata. A seguito dell’impatto, l’auto si è ribaltata su un fianco. Il ragazzo è rimasto fortunatamente illeso. Sul posto, per mettere in sicurezza il veicolo incidentato, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola, mentre il personale di Sicurezza e Ambiente si è occupato del ripristino della sede stradale.