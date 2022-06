“Siamo nati per camminare” recita il progetto voluto dalla regione Emilia Romagna volto a promuovere la mobilità pedonale e sostenibile e i ragazzi delle Elementari di Gragnano Tr. vi hanno aderito facendo del camminare il filo conduttore di diverse attività pensate e organizzate insieme all’Amministrazione Comunale. Il riconoscimento di questo impegno è arrivato in occasione del momento di festa che ha celebrato la chiusura dell’anno scolastico.

In una assolata giornata i bambini e le bambine delle diverse classi, sotto la regia dei loro insegnanti, hanno allietato i genitori e i nonni accorsi numerosi esibendosi con canti e balli.

Al termine il Sindaco Patrizia Calza richiamando il lavoro fatto con i ragazzi per promuovere l’utilizzo di mezzi non inquinanti e il camminare come scelta consapevole di tutela della salute e della qualità ambientale ha consegnato i riconoscimenti per tutte le classi che hanno partecipato e i premi specifici per le due classi che hanno meritato una menzione specifica: una, la classe 3H per “aver più migliorato nel corso del progetto”, l’altra 4 G perché “più sostenibile”. Il progetto ha portato i ragazzi a recarsi scuola a piedi e ad unire il gioco al cammino. Ciò grazie all’idea di due ragazzi del Consiglio Comunale dei ragazzi, Emma Bracchi e Pietro Sogni che hanno elaborato i quesiti sulla conoscenza dei luoghi percorsi e del territorio piacentino. Un gioco che, abbinato al muoversi a piedi o in bicicletta ha offerto la possibilità di riconquistare gli spazi, incontrarsi e sviluppare un senso di appartenenza e identità nei confronti della comunità o di un luogo. Il Sindaco ha voluto ricordare però che il camminare è stato parte di due più ampi progetti.

Uno riguardava la scoperta del cammino di San Colombano, quale percorso religioso che attraversa il territorio comunale e che i ragazzi delle Quarte hanno imparato a conoscere sia svolgendo un approfondimento storico sulla figura dei pellegrini e sul loro ruolo sia percorrendone una tappa da Centora a Gragnano. L’altro, che approfondiva il concetto del Dono ha portato i ragazzi delle quarte a relazionarsi con gli anziani del centro diurno nel corso dell’anno. E proprio durante le settimane del Pedibus gli stessi ragazzi hanno fatto sosta per un saluto presso il centro. “Le bambine e i bambini hanno partecipato con entusiasmo “racconta il sindaco “ma noi dobbiamo ringraziare i genitori e i volontari che si sono messi a disposizione per concretizzare l’iniziativa e accompagnare i giovani camminatori. Senza di loro il progetto non avrebbe potuto partire” Le settimane di monitoraggio si sono svolte tra il 19 aprile e il 15 maggio.