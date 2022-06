Sorrisi ed emozioni per i bimbi delle primarie grazie a Metronotte e Manicomics

Sorrisi ed emozioni per i bambini delle scuole primarie Alberoni e Mazzini grazie allo spettacolo “Opera in Clown”, andato in scena nei giorni scorsi, che Metronotte Vigilanza ha regalato alle classi quinte.

I due clown dei Manicomics hanno coinvolto e trascinato il pubblico di giovani studenti nel loro spettacolo comunicativo e divertente avvicinando i più giovani al mondo del teatro e alla conoscenza dell’opera lirica e dei suoi grandi compositori attraverso il divertimento e il gioco del teatro. “Volevamo regalarlo a tutti i bambini – spiega Giovanni Maini, responsabile amministrazione e finanza di Metronotte Vigilanza – ma lo faremo di anno in anno”.