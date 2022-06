Spazio alla creatività a Piacenza Expo, in ottobre arriva Mi Piace Crea

Ci sono tanti modi per recuperare e restaurare un vecchio comodino, così come ci sono tante tecniche per ricamare un tessuto, per decorare una torta o per creare gioielli. Mi Piace Crea – il nuovo evento fieristico di Piacenza Expo dedicato alla creatività hand made – rappresenta l’occasione per conoscere le soluzioni e i materiali adatti a rinnovare o creare dal nulla opere di manifattura uniche.

Un nuovo evento nel calendario fieristico di Piacenza Expo presentato oggi alla Camera di Commercio di Piacenza dal’Amministratore Unico della società fieristica piacentina Giuseppe Cavalli, dalla responsabile organizzativa Alessandra Bottani, dal Presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile, Nicoletta Corvi, e da Federica Bussandri, Consigliere dello stesso Comitato.

“Dopo due anni difficili segnati dall’emergenza sanitaria – ha detto Cavalli durante la conferenza di presentazione – abbiamo deciso di arricchire il nostro calendario fieristico con nuovi eventi espositivi, anche di nicchia, come Mi Piace Crea, o come Via Emilia Classic, dedicato al mondo dei motori, delle auto e delle moto d’epoca, presentato in occasione della Silver Flag. Ringrazio la Camera di Commercio, e in particolare il Comitato presieduto da Nicoletta Corvi per la collaborazione instaurata con Piacenza Expo”.

“Una sinergia – hanno sottolineato Nicoletta Corvi e Federica Bussandri – sfociata in una convenzione che consentirà alle aziende piacentine interessate a partecipare a questa fiera come espositori, di poterlo fare a prezzi e tariffe agevolate. Per questo abbiamo puntato anche sulla collaborazione di tutte le Associazioni di categoria piacentine rappresentate all’interno del nostro Comitato, che in questa fiera potranno beneficiare di una vetrina promozionale di sicuro interesse”.

Scoprire i segreti e nuovi prodotti in una fiera interamente dedicata alla creatività del “fatto a mano” sarà possibile dall’1 al 2 ottobre 2022 a Piacenza Expo.

“Per questa prima edizione – ha detto Alessandra Bottani – allestiremo uno spazio coperto di 5.000 metri quadri che saranno interamente dedicati all’ingegno, a variopinti tessuti e indispensabili accessori per la creazione di manufatti dove arte, estro e fantasia si mostreranno in questa vetrina espositiva. Abbiamo previsto nove diverse sezioni: tessile e sartoria, ricamo e tradizione, bijou e accessori, decorazione, carta scoop e colore, calligrafia e lettering, rilegatoria, cake design e cucina creativa, restyling. Ci saranno anche tanti workshop e laboratori interattivi dedicati sia agli hobbisti adulti che ai bambini, e anche un laboratorio di scrittura curato da Valentina Ghelfi. I visitatori, ovviamente, avranno la possibilità di acquistare i migliori articoli, materiali, utensili per la manualità creativa, ma anche tanti oggetti frutto di queste creatività”.

MI PIACE CREA – www.mipiacecrea.it

Sabato 1 e domenica 2 Ottobre 2022 dalle 9.30 alle 18.00.

Ingresso: € 7 alla cassa – € 6 online sul circuito Vivaticket. Bambini fino ai 12 anni e disabili con accompagnatore ingresso gratuito.