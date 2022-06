Spettacolo nel cielo: all’alba tutti i pianeti allineati

Un nuovo spettacolo astronomico si sta verificando all’alba, nel corrente mese di giugno, ovvero l’allineamento dei pianeti del sistema solare. Per osservarlo occorre alzarsi prima del sorgere del Sole e puntare lo sguardo in direzione est.

Il momento più favorevole sarà l’alba del giorno 24, il giorno di San Giovanni, quando risulterà al meglio anche l’altezza e la visibilità di Mercurio, il più elusivo dei pianeti visibili e l’ultimo della fila. Comunque anche nei giorni precedenti e seguenti sarà possibile l’osservazione, pur con maggiore difficoltà. Nella data sopra indicata il fenomeno sarà visibile grossomodo fra le ore 4.45 e le ore 5.00. Occorrerà posizionarsi dove è più libero l’orizzonte poiché l’altezza di Mercurio risulterà estremamente bassa (fra i 3 e i 6° sopra l’orizzonte). Meglio visibili e più spettacolari saranno comunque gli altri pianeti che compongono questo allineamento, ovvero alla destra di Mercurio ci saranno Venere, Marte, Giove e Saturno.

Nel bel mezzo di questo allineamento, nell’ultima decade di giugno, sarà visibile anche la Luna (all’alba del giorno 24 e nei giorni successivi la Luna si presenterà come una sottilissima falce). Dulcis in fundo, avendo a disposizione un piccolo telescopio, sarà anche possibile individuare il pianeta Urano, posizionato in linea fra Venere e Marte, e addirittura anche il pianeta Nettuno posizionato fra Giove e Saturno. In sostanza risulteranno visibili in un unico allineamento tutti i 7 pianeti del sistema solare (oltre la Terra), di cui 5 a occhio nudo e 2 al telescopio. Questo tipo di allineamento è piuttosto raro e si verifica mediamente ogni 20 anni.