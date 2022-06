Un centinaio di vespisti hanno partecipato domenica 5 giugno al Vespa Tour in Val Chero organizzato da Vespa Club Piacenza. Il Raduno si è tenuto a Carpaneto piacentino (Piacenza), dove i partecipanti sono stati accolti dal Sindaco Andrea Arfani, anch’egli appassionato vespista, che ha fatto gli onori di casa. Dopo la consegna ufficiale di fascia e gagliardetto e dopo la colazione al Bar Cavalletto, il colorato gruppo di Vespa é partito in corteo per un giro panoramico tra le vigne della Val Chero.

Presenti tantissimi modelli Vespa, dalle piú antiche degli anni ’50 con il fanale sul parafango alle modernissime GTS, passando per le PX, le Primavera, le 50Special, sigle che per molti evocano ricordi e nostalgie di gioventú… Tanti i giovani presenti al Raduno, ma anche diversi veterani del Club i quali, nonostante l’età vicina agli 80 amano ancora viaggiare in Vespa come fosse un elisir della giovinezza. E’ il caso di Rino Anselmi di Carmiano e Giuseppe Stoppa di Carpaneto, sempre presenti ed entusiasti in sella.

Travazzano, Castell’Arquato, Vigolo Marchese, San Protaso sono le localitá raggiunte dai vespisti che hanno proseguito l’itinerario fino all’abitato di Chero. All’arrivo sono stati rifocillati gustando le autentiche specialitá della cucina piacentina presso la Trattoria Il Viandante. La maggior parte dei vespisti proveniva da Piacenza e provincia ma diversi amici sono giunti dai Vespa Club di Fidenza, Acqui Terme, Milano, Manerbio e Valdera. Motivo di grande soddisfazione per gli organizzatori di Vespa Club Piacenza é stato ricevere i complimenti di tutti per l’attenzione e l’accuratezza nella gestione dell’evento.

Il Club piacentino dedicato alla Vespa si occupa di promuovere le attivitá per gli appassionati del territorio organizzando Raduni, Gite, mostre ed eventi Vespa a Piacenza e provincia. Il ritrovo settimanale é presso il Bar Country, in via Gramsci, 101 a Piacenza, tutti i martedí sera. É possibile seguire il Club sui social network, sul sito internet www.vespaclubpiacenza.com oppure contattando il Presidente al 338 316 5829.