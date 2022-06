Super Volley Academy Piacenza: l’Under 16 tra le migliori otto squadre d’Italia

Storico risultato per la Volley Academy Piacenza, che entra tra le prime otto squadre Under 16 in Italia.

Nelle finali nazionali di Roma, dopo aver superato il primo girone, le piacentine hanno chiuso con due vittorie e una sconfitta il secondo girone eliminatorio, staccando il pass per i quarti di finale che si giocheranno sabato mattina: avversario Visette Volley. Il successo decisivo è arrivato con un netto 3-0 contro Pieralisi Volley Jesi: dopo aver dominato i primi due set, le ragazze di coach Mineo hanno dovuto respingere gli attacchi delle avversarie nel terzo parziale, riuscendo ad avere la meglio grazie a numerosi ace e murando in diverse occasioni le marchigiane.

PIERALISI VOLLEY JESI – CRAI VAP UYBA 0-3 (17-25, 17-25, 12-25)

VAP: Bonelli, Soragna (4), Chinni (14), Iacona (17), Ferrari, Mozzi, Magnabosco (3), Polenghi (4), Gionelli (L1), Carini, Gazzola (L2), Ruggeri (3), Zlatanov, Dodi (3). All. Mineo-Chiodaroli

PIERALISI: Cammi (7), Tarabelli (2), Rocchetti, Tabossi (5), Liuti, Cardoni, Lowani, Usberti (5), Andreoli, Niccolini (L1), Pepa (3), Rinaldi, Rogari (6), Girini (L2). All. Penna-Pachiega