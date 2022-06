Sanità, Tagliaferri (Fratelli d’Italia) “È emergenza, ma la Regione fa finta di niente”

“La sanità emiliano-romagnola è allo sbando: buste paga da fame, fuga dei medici e degli infermieri, Case della Salute che sono cattedrali nel deserto perché non c’è il personale da metterci dentro. E la Regione che fa? Nulla, pensa solo a qualche pannicello caldo da mettere qua e là solo per non fare brutta figura sui media. Perché quello che scrivono i giornali è l’unica cosa che interessa ai signori di viale Aldo Moro: la Giunta balbetta e i cittadini soffrono. È inutile che Bonaccini (presidente della Regione Emilia-Romagna, ndr) e Donini (assessore regionale alle politiche per la salute, ndr) continuino a giocare la carta del ‘è colpa del Governo che non risarcisce le spese per il Coronavirus’: il Governo sono loro, loro e Speranza. Tante chiacchiere, pochi fatti e quelli che ci sono risultano essere sbagliati”. Lo afferma il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri.