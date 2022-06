Tamponamento a catena in A21 a Piacenza Ovest, un ferito

Tamponamento a catena in A21 tra Piacenza Ovest e Piacenza Sud. Poco prima delle 9 di lunedì 20 giugno si è verificato un tamponamento tra cinque veicoli lungo l’autostrada A21, in direzione Brescia. Si sono scontrati un autoarticolato, due furgoncini e due auto. A riportare alcune contusioni è stato il conducente di una Toyota Rav4 – che nella carambola è andato in testacoda – condotto per accertamenti al Pronto Soccorso di Piacenza dai sanitari giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa. Sono intervenuti i tecnici della società autostradale per mettere in sicurezza il tratto. Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia stradale di Alessandria Ovest.