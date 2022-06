Tamponamento tra due mezzi pesanti lungo l’A21, un ferito

Tamponamento tra due mezzi pesanti poco dopo le 8 di martedì 7 giugno lungo l’asse autostradale dell’A21, all’altezza di Rottofreno, in direzione Torino, al km 149.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Alessandria Ovest, si è verificato un incidente tra due tir. Ferito un autotrasportatore, soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Piacenza; per estrarlo dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Piacenza. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto il camionista è stato condotto in ambulanza, in codice giallo, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto. Disagi al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.