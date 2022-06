Tamponamento tra due autoarticolati in A21, all’altezza dell’uscita di Castel San Giovanni, in direzione Torino intorno alle 9 di martedì 14 giugno. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Alessandria Ovest, due tir si sono scontrati e un autotrasportatore è rimasto lievemente ferito.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’auto medica del 118 dell’Ospedale. Il camionista è stato trasportato al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. Disagi al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, in un tratto nel quale era presente un cantiere autostradale.