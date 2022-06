Tarasconi “Grande soddisfazione, abbiamo dato tutto e continueremo a farlo”

“Abbiamo dato tutto”. Al ballottaggio Katia Tarasconi sfiderà il sindaco uscente Patrizia Barbieri: la candidata del centrosinistra – che nel momento in cui scriviamo ha ottenuto circa il 40% delle preferenze quando mancano ancora una decina di sezioni da scrutinare, contro il 37,6% di Barbieri – commenta con soddisfazione i risultati ottenuti: “Siamo molto soddisfatti, ovviamente resta ancora tanto lavoro da fare in vista del 26 giugno e già da ora invito tutti i cittadini a venire a votare. Io ho dato tutto e lo farò ancora nelle prossime due settimane: voglio parlare con tutti i cittadini che sono andati a votare e riproporre tutti i nostri progetti per una città migliore, più pulita e vicina alle persone”.

