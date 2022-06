Tarasconi riparte dai volontari e dai banchetti, incontro con Cugini (ma niente apparentamenti)

Katia Tarasconi riparte dai banchetti elettorali a tappeto in città e dal contatto diretto con i piacentini, per riportare più gente possibile a votare nel ballottaggio del 26 giugno prossimo. E’ il messaggio lanciato durante la riunione coi volontari di martedì sera, nella solita cornice del teatro Gioia, che ha visto una folta paratecipazione.

Davanti ai militanti e ai candidati Tarasconi, forte del primo posto raggiunto con quasi il 40 % dei suffragi, ha rilanciato il tema dell’impegno sul territorio nei prossimi giorni con indicazioni operative per una presenza capillare in città. Nel corso della serata è stata anche accennata un’analisi dei risultati elettorali del primo turno che hanno visto la Tarasconi prevalere in 70 sezioni cittadine su 107 rispetto alla contendente Patrizia Barbieri. Nell’entourage della candidata del centrosinistra c’è la volontà di presidiare il territorio soprattutto in quelle aree urbane dove il risultato è stato meno brillante, come in alcune frazioni.

Sul fronte invece dei contatti con le altre forze politiche e le formazioni escluse dal secondo turno, Tarasconi ha ribadito la volontà di dialogo e apertura con tutti. In questo senso con Stefano Cugini ci sono già stati alcuni momenti di confronto diretto ed è probabile che ce ne siano altri nei prossimi giorni. Resta tuttavia esclusa l’ipotesi di un apparentamento formale con lo schieramento variegato della sinistra che ha sostenuto l’ex capogruppo del Pd a Palazzo Mercanti: il termine ultimo per siglare eventuali accordi è quello di domenica.

Dal canto suo, Cugini riunirà entro la settimana la plenaria dell’assemblea di Alternativa per Piacenza per discutere del risultato del primo turno ed eventualmente dare indicazioni di voto per il secondo. Nella sua coalizione abitano anime e sensibilità diverse, c’è più incline a valutare il dialogo su alcuni temi con Tarasconi, mentre altri hanno manifestato fastidio per la volontà del centrosinistra di non individuare in App un interlucutore privilegiato.