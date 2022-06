Taser in dotazione all’Arma “Strumento in più per garantire sicurezza cittadini”

Prosegue il percorso di ammodernamento degli strumenti e delle procedure operative dell’Arma dei Carabinieri volte a fornire agli operatori sul campo la possibilità di graduare l’utilizzo della forza durante i servizi di Pronto intervento. Per questo motivo, da alcuni giorni i carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza hanno in dotazione, nel corso dei servizi di controllo del territorio H24, le pistole elettriche, dette anche Taser, ovvero dispositivi di dissuasione forniti alle Forze dell’Ordine per lo svolgimento del proprio lavoro, che consentiranno ai militari di intervenire in situazioni d’emergenza con un’arma non letale.

“Il Taser funziona tramite il rilascio di una scarica elettrica di intensità regolare per una durata di cinque secondi – fa sapere il comando di Piacenza -. Gli apparecchi saranno accompagnati da una moderna strumentazione tecnologica che consente di registrare l’utilizzo dell’arma. Si tratta di un meccanismo molto simile alle scatole nere presenti sugli aerei che, assieme alle body cam, permetterà di ricostruire l’accaduto con precise prove documentali. Il dispositivo integra gli strumenti già in dotazione alla Forze dell’Ordine, che ora potranno tutelare più efficacemente la sicurezza dei cittadini e la propria incolumità”.

“L’uso della pistola elettrica comporta uno specifico addestramento da parte dei militari di carattere sia tecnico e sia normativo. Nella fattispecie è stato formato il personale del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Piacenza che ha frequentato uno specifico percorso di formazione tecnico-giuridica, teorica e pratica”.