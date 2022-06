Tempo stabile ad inizio settimana a Piacenza.

Da lunedì 13 a mercoledì 15 giugno – le previsioni Arpae – sono attese giornate prevalentemente serene o poco nuvolose. Possibili, tuttavia, addensamenti sui crinali appenninici centro-occidentali con brevi rovesci.

Temperature minime in lieve locale aumento con valori tra 19 e 22 gradi. Massime tra i 30-32 gradi. Nei giorni seguenti – la tendenza a livello regionale – si prevede cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili che non impediranno un buon soleggiamento. Possibili rovesci sparsi pomeridiani sui crinali appenninici. Temperature in graduale aumento in particolare i valori massimi che potranno superare anche i 35 gradi a fine periodo.