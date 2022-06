Tennistavolo Cortemaggiore, pioggia di medaglie ai campionati regionali giovanili

Giovani del tennistavolo Cortemaggiore in evidenza ai campionati regionali andati in scena domenica 26 giugno a Cadelbosco (Reggio Emilia): il “bottino” finale parla di quattro ori, quattro argenti e tre bronzi.

Ad aggiudicarsi i titoli sono stati Dylan Baroni (singolare maschile Under 17), lo stesso Baroni in coppia con Lorenzo Armani nel doppio maschile Under 17, Pietro Calarco e Francesco Melilli nel doppio Under 15, e Jessica Hu nel singolare femminile Under 11. Medaglia d’argento per Lorenzo Armani (singolare maschile Under 17), Francesco Melilli (singolare maschile Under 15), Giovanna Hu (singolare femminile Under 17) e Dylan Baroni e Giovanna Hu (doppio misto Under 17). Medaglia di bronzo, infine, per Lara Passera (Under 11), Pietro Calarco (Under 15) e Illias e Anas El Aazri (doppio Under 15).

E sono tante le novità in corso per la scuola di Cortemaggiore, che nei mesi di luglio non chiuderà i battenti con l’inserimento del nuovo tecnico Nicolas Hesi.