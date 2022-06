Terzo posto per Gumanita tra i seniores dell’Italia Roller Games

Sabato 4 giugno, nella splendida cornice dell’Autodromo di Monza, Piace Skaters ASD ha preso parte alla gara di Roller-Cross valevole per il campionato italiano di pattinaggio freestyle svoltasi nell’ambito degli Italian Roller Games 2022. La società piacentina è scesa in pista schierando due atleti: Samuele Paradasi nella categoria allievi ed Adrian Gumanita tra i seniores.

Sfortunata la prova di Samuele Paradasi che, sebbene compreso nel novero dei favoriti per la vittoria, è incappato in una caduta nella gara di qualificazione che ne ha compromesso l’accesso alle fasi finali della competizione. Al contrario Adrian Gumanita, partito come outsider in una gara che vedeva alla partenza tutti i migliori atleti italiani della specialità, è stato autore di una prova esaltante conclusa con un’ottima terza posizione. Dopo aver ottenuto il sesto tempo assoluto in qualifica ed aver dominato la batteria dei quarti di finale grazie ad una partenza al fulmicotone, Adrian ha conquistato l’accesso alla finale nel corso di una semifinale tiratissima conclusa con uno spettacolare arrivo in spaccata che gli ha permesso di beffare al fotofinish l’avversario diretto.

La finale non è però iniziata nel migliore dei modi: un contatto con altri atleti all’ingresso della prima curva ha infatti costretto l’atleta piacentino a ripartire dall’ultima posizione ma, grazie ad un prodigioso recupero culminato in un audace sorpasso all’ultima curva, Adrian è comunque riuscito a conquistare una meritatissima medaglia di bronzo.