Terzo scontro in due settimane all’incrocio, tre feriti a S. Nicolò

Scontro fra due auto a San Nicolò, tre feriti: il terzo incidente nell’incrocio in due settimane. È di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto a San Nicolò in via 25 aprile, l’incrocio semaforico con via Alicata. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta, si sono scontrate una Peugeot e una Fiat Panda.

Per estrarre la conducente della Panda sono entrati in azione i vigili del fuoco di Piacenza che, con il divaricatore idraulico, hanno divelto la portiera consentendo ai sanitari di soccorrere la donna. Sono riusciti invece ad uscire da soli dal veicolo le due persone a bordo della Peugeot. Sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Castelsangiovanni, due ambulanze della Croce Rossa di Piacenza e l’auto infermieristica del 118. Tutti e tre i feriti sono stati condotti al Pronto Soccorso cittadino in codice giallo.

È il terzo incidente che avviene a questo incrocio nel giro di due settimane, negli altri due erano rimasti coinvolti due giovani ragazze in sella a una bicicletta e il giorno successivo un altro ciclista.