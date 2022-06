Da Patty Pravo a Ale e Franz: torna “Estate Farnese” con oltre cento spettacoli

Dal 15 giugno al 19 settembre torna a Piacenza “Estate Farnese”. La programmazione del 2022 sarà ancora più ricca della prima, andata in scena la scorsa estate, con oltre 100 spettacoli che saranno via via presentati alla città. Lo ha anticipato l’assessore alla cultura di Piacenza, Jonathan Papamarenghi, durante la conferenza stampa che ha lanciato il programma, reso possibile grazie alla consueta collaborazione con le diverse realtà che animano il mondo della cultura di Piacenza. L’obiettivo, ha detto Papamarenghi, è riuscire ad attirare visitatori e turisti da altre province. ‘Noi crediamo – ha detto – nella logistica della cultura’.

Il primo spettacolo in programma è Peter Pan il musical, il 15 giugno alle 21, organizzato da Avis Piacenza; il 22 giugno grazie a Fedro sarà possibile assistere al concerto di Patty Pravo: Minaccia Bionda Tour farà tappa a Piacenza alle 21 e 30. Il 25 giugno sarà la volta del tributo a Micheal Jackson di Sergio Cortes, in occasione dell’anniversario della scomparsa della popstar americana. E ancora: martedì 5 luglio sarà a Piacenza Mogol, grazie all’associazione Pierluigi Bricchi per i bambini; il 14 luglio sarà la volta di Dee Dee Bridgewater (spettacolo a cura della cooperativa Fedro), poi il 21 toccherà ad Ale e Franz (HPI srl), il 27 grande musica con Toquinho (HPI srl), il 28 agosto ancora cabaret con Max Angioni (cooperativa Fedro).

In settembre, il 7, grazie al centro culturale Italo tedesco, concerto dei Carmina Burana, impreziosito dalla collaborazione con Gionata Xerra, il 10 settembre omaggio a Verdi con La Traviata messa in scena grazie agli Amici Della Lirica, il 15 spettacolo di cabaret con Katia Follesa e Angelo Pisani (HPI srl).

Novecento posti a sedere con possibilità di prenotazione attraverso TicketOne o di acquistare direttamente i biglietti prima degli spettacoli alla biglietteria di Palazzo Farnese dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e la sera stessa degli spettacoli. Due ingressi, rispettivamente in piazza Cittadella e in largo Brigata Piacenza. Per informazioni consultare il sito estatefarnese.com oppure scrivere a info@estatefarnese.com e telefonare al 331.3821441.