Torna il fascino delle vetture storiche: week end di passione con la Silver Flag

Rombano i motori della 26esima edizione della Vernasca Silver Flag, rievocazione della storica cronoscalata Castell’Arquato-Vernasca. Appuntamento nel week end per un evento unico – organizzato dal CPAE – Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca – tra i più attesi dagli appassionati: oltre 160 le vetture iscritte, con numerosi equipaggi che arriveranno nel piacentino da ogni parte d’Europa. Si parte venerdì 10 giugno, nel pomeriggio, con le verifiche a Castell’Arquato; sabato sono in programma due delle tre salite Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca su strada chiusa (ore 11 e 15.30), domenica la terza salita (ore 10.30) e il gran finale a Vernasca con le premiazioni.

Il tema dell’edizione 2022 è “Campioni si diventa…a scuola!”, dedicato alle auto da competizione addestrative: “Racconteremo – spiegano dal Cpae – le monoposto, dalle Maserati anteguerra alle Cisitalia D46, prima di arrivare alle formula Junior e poi le Formula Ford fino alle Italia e Abarth più recenti. Con la stessa attenzione racconteremo le auto dei Rally e più in generale delle corse su strada, non solo in Italia. Con le Renault Gordini, le Simca le Peugeot a fianco alle nostre A112 e gli altri modelli del gruppo FIAT. E ancora

un omaggio ai monomarca della Motor Valley alla Dallara che celebra il mezzo secolo di successi. Daremo forma ai sogni di tanti aspiranti piloti che non sono mai riusciti ad indossare casco e tuta e alle memorie di chi, invece, sulle piste o nelle prove speciali ha sfidato se stesso oltre che gli avversari”.

“La formula della Silver resta sempre la stessa, una festa della passione e un week end all’insegna dell’amicizia, della cultura, della bellezza della auto e di quest’angolo di Appennino piacentino, resa ancora più coinvolgente dall’ospitalità generosa della nostra gente. Tutto il CPAE vi invita a Castell’Arquato”.