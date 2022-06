Torna la “Fera dal Busslanein”, quattro giorni di festa a San Nicolò

Torna a San Nicolò la tradizionale “Fera dal Busslanein”, promossa dalla Pro Loco “Amis ad San Niculò”, in collaborazione con il Comune di Rottofreno, e giunta quest’anno alla 26esima edizione. Quattro giorni di festa, da venerdì 10 a lunedì 13 giugno, tra Piazza Togliatti, Piazza Annibale Barca e vie limitrofe, con stand gastronomici, mostra di pittura di Vincenzo Gobbi, serate danzanti, banco di beneficenza; venerdì serata giovani. L’inaugurazione della fiera con le autorità e la banda con majorette sarà domenica 12 giugno alle ore 11 in Piazza Annibale Barca.

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 10 GIUGNO

“Serata Giovani”

ore 19.30 Apertura stand gastronomici

ore 20.30 Baby Dance con i ragazzi della parrocchia

ore 21.30 Musica dal vivo con ANTANI PROJECT

Cocktails by Bar BarBa

SABATO 11 GIUGNO

ore 17.30 Mostra di Pittura dell’artista Gobbi Vincenzo (c/o Centro Culturale)

ore 19.30 Apertura stand gastronomici

ore 20.30 Baby Dance con i ragazzi della parrocchia

ore 21.30 Serata danzante con l’orchestra PAOLO BAGNASCO

DOMENICA 12 GIUGNO

ore 8.00 Bancarelle di qualità in collaborazione con MERCANTI DI QUALITA’ PIACENZA

ore 10.00 Concerto del “Gruppo Musicale Orione” con majorette

ore 10.00 Mostra di Pittura dell’artista Gobbi Vincenzo (c/o Centro Culturale)

ore 11.00 inaugurazione della Fiera

ore 12.30 e ore 19.30 Apertura stand gastronomici

ore 20.30 Baby Dance con i ragazzi della parrocchia

ore 21.00 Sfilata di moda a cura dei negozianti di San Nicolò

ore 21.30 Serata danzante con MARCO E ALICE

Cocktails by BarBa

Dal pranzo al pomeriggio animazione con Malvisi Network

LUNEDI’ 13 GIUGNO

ore 10.00 Mostra di Pittura dell’artista Gobbi Vincenzo (c/o Centro Culturale)

ore 19.30 Apertura stand gastronomici

ore 20.30 Baby Dance con i ragazzi della parrocchia

ore 21.30 Serata danzante con l’orchestra spettacolo FRANCO BAGUTTI

LA LOCANDINA