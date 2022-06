Tour de France in Italia, Bonaccini conferma: “Siamo in corsa e potrebbe passare nel piacentino”

Il Tour de France in Emilia Romagna, e nel piacentino, nel 2024? Una possibilità assolutamente concreta, come ha spiegato il Presidente della Regione Stefano Bonaccini a Carpaneto (Piacenza) nel corso di un incontro a sostegno della candidata sindaco Patrizia De Micheli: “Stiamo lavorando per portare grandi eventi nella nostra regione, tra questi anche il Tour de France – ha spiegato Bonaccini, che ha poi precisato: “Non è vero, come è stato scritto, che si tratta qualcosa di già deciso, ma siamo in corsa. E’ un sogno, se diventasse realtà sarebbe qualcosa di storico. Abbiamo candidato Firenze come partenza e tre tappe in Emilia Romagna: una tra l’altro potrebbe arrivare da queste parti…”

L’ipotesi della partenza dall’Italia della “grande boucle” – con passaggio sulle strade di Toscana, Emilia e Piemonte e una tappa che potrebbe terminare proprio a Piacenza, è stata avvalorata da un articolo della Gazzetta dello Sport. Si parla in particolare di una prima tappa nel capoluogo toscano, una seconda parte di competizione in Emilia-Romagna e più avanti in provincia di Cuneo per poi fare ritorno in territorio francese; e la terza tappa, il 1 luglio 2024, partirebbe da Modena per arrivare a Piacenza attraverso l’Appennino.

“Stiamo lavorando per centrare un obiettivo che sarebbe storico – avevano precisato Bonaccini e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, dopo la diffusione della notizia -. Un progetto serio, sul quale il confronto con gli organizzatori del Tour e il direttore Christian Prudhomme prosegue in modo proficuo, ma al momento non è stato chiuso alcun accordo e annunci senza fondamento rischiano di minare un evento che rappresenterebbe una straordinaria opportunità per il territorio e il Paese”. L’auspicio è ovviamente quello di riuscire a portare qui il Tour de France, ma certo resta ancora molto da fare”.