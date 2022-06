Tra shopper da pic nic e gelato a km zero: a Rivergaro torna il mercato dei Contadini Resistenti

Domenica 12 giugno in piazza Paolo a Rivergaro i Contadini Resistenti propongono un’edizione tutta estiva del loro consueto mercato della Terra: “Prendi la tua shopper e corri in Trebbia”.

Sarà proposta infatti la “shopper da picnic”. La nuova versione colorata della shopper dei Contadini Resistenti con dentro panini farciti, torte salate, macedonia, birra o vino freschi da asporto.

Ogni alimento proviene solo dai produttori dell’associazione e così, oltre a fare la spesa con i prodotti locali ed artigianali delle valli piacentine, gli amanti del Trebbia o delle passeggiate fuori porta, potranno ususfruire di un picnic innovativo, salutare e diverso dal solito.

Foto 2 di 2



Il pane del Buratto, i salumi e i formaggi dell’azienda Agrigest di Bobbio, la mozzarella dell’azienda Molino del Fuoco, la torta salata dell’agriturismo Tre Noci di Coli, la birra contadina del birrificio e agriturismo Vallescura di Piozzano, il vino della Pagliara di Travo.

Altra novità assoluta: il gelato in piazza della “Gelatteria” di Travo. Nell’ottica delle collaborazioni sul territorio, da sempre al centro delle attività dei Contadini Resistenti, Massimiliano della Gelatteria proporrà i suoi gelati prodotti per l’occasione con frutta, yogurt e ricotta dei produttori dell’associazione. Una bella coppa piena di frutta di stagione con sopra una fresca pallina di sano gelato oppure un croccante cono con gusto a scelta contadina…

Ospiti d’eccellenza del mercato saranno Leo della cooperativa Valdibella con prodotti biologici tipici della Sicilia, Stefania dello studio artigianale “Kokedama lovers” con le sue “perle di muschio” in cui coltivare piante d’arredo e anche piantine da orto attraverso una tecnica giapponese di grande impatto visivo, i nuovissimi amici Selene e Edoardo dell’azienda Comagnano di Pigazzano che porteranno per la prima volta i loro ortaggi e piccoli frutti biologici dalla loro valle.

Il Mercato si svolge dalle 9 alle 13 in piazza Paolo Araldi come ogni seconda domenica del mese in collaborazione con Slow Food Piacenza e la Fondazione Bertuzzi e con il patrocinio del Comune di Rivergaro.