Tutto pronto per il voto a domicilio per chi non può uscire di casa per il covid

Venerdì 10 giugno presso l’Ospedale di Piacenza si è provveduto alla preparazione della dotazione sanitaria per le équipe dell’azienda Ausl di Piacenza che si recheranno nelle giornata di domenica a casa di chi è impossibilitato, causa covid, a recarsi alle urne nella propria sezione elettorale.

Si tratta di “Seggi speciali” per i pazienti covid: costituiti dai comuni e formati da operatori sanitari, hanno il compito di raccogliere il voto nei Comuni di rispettiva competenza di tutti gli elettori in isolamento o quarantena domiciliare non ricoverati in ospedale, ed eventualmente presso l’ospedale per i degenti contagiosi che ne hanno fatto richiesta.