Ufficiale: Manuel Scalise nuovo allenatore del Piacenza. Contratto di due anni

Adesso è ufficiale: Manuel Scalise è il nuovo tecnico del Piacenza Calcio.

Scalise – comunica il club biancorosso – ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo. Faranno parte dello staff tecnico anche Giacomo Curioni, allenatore in seconda, Salvatore Bruno,

collaboratore tecnico, e Augusto Rasori, preparatore dei portieri. Confermati i preparatori atletici Matteo Callini e Pablo Lischetti Duarte. La società comunicherà nei prossimi giorni anche i componenti dello staff medico-sanitario. Il nuovo tecnico sarà presentato venerdì mattina nel corso di una conferenza stampa allo stadio Garilli. “La società – si legge nella nota diffusa dalla società – porge a mister Scalise e a tutto lo staff il più sentito benvenuto e augurio di un buon lavoro”.

Classe ’81, ex calciatore (ha giocato in Serie B con le maglie di Nocerina e Ascoli), Scalise ha iniziato la carriera da allenatore con le giovanili del Cosenza, per poi guidare in Eccellenza Borgo San Donnino e Club Milano. La scorsa estate è stato ingaggiato dalla Caronnese (Serie D), con la quale ha chiuso l’ultimo campionato al settimo posto, giocandosi fino all’ultimo l’accesso ai playoff.