Ultimo “Allegro con brio” domenica ai Teatini con sestetto per piano e fiati

La rassegna di concerti aperti alla città Allegro con Brio, promossa da Conservatorio Nicolini e Fondazione Teatri di Piacenza, si conclude domenica 12 giugno, ore 17, alla Sala dei Teatini, con il Sestetto per pianoforte e fiati. Al pianoforte Maria Grazia Petrali, con Elena Cecconi (flauto), Paolo Pinferetti (oboe), Ivano Rondoni (clarinetto), Fausto Polloni (fagotto), Alfredo Pedretti (corno).

Per l’appuntamento conclusivo della rassegna, il programma è interamente dedicato al Novecento: si va dal Divertissement op. 6 di Albert Roussel (1869 – 1937) alla densa polifonia di Paul Hindemith (1895 – 1963) con Kleine Kammersmusick, dal brillante Francis Poulenc (1899 – 1963) con Sextuor op. 100 per arrivare infine a L’heure du berger di Jean Françaix (1912 – 1997). Dopo aver spaziato nei precedenti concerti da Mozart a Debussy, dalle cantanti e compositrici tra Ottocento e Novecento con “Ritratti di Signore” alla musica d’Oltreoceano e alle colonne sonore da film, la rassegna si conclude dunque nel segno del Novecento, ideale trait d’union per l’inizio del Festival MusicMediale, in programma dal 16 al 21 giugno, interamente dedicato alla musica tra XX e XXI secolo.

Tutti gli appuntamenti di Allegro con brio sono a ingresso libero, previo ritiro, nei giorni precedenti al concerto, dei biglietti omaggio presso la Biglietteria del Teatro Municipale. Per informazioni: tel. 0523 385720 – 385721; e-mail: biglietteria@teatripiacenza.it; www.teatripiacenza.it