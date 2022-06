“Un caffè con KT”, Tarasconi incontra i cittadini al bar

“Un caffè con KT”, che sta per Katia Tarasconi. L’iniziativa è partita questa mattina dal Bar Tabacchi Panetto alla Farnesiana e proseguirà per tutta la durata di questa seconda fase di campagna elettorale, quella che porterà al ballottaggio del prossimo 26 giugno: il giorno in cui i piacentini decideranno chi sarà la loro prossima sindaca.

Alle 8,30 la candidata del centrosinistra si è presentata al bar Panetto, dunque, e ha condiviso la colazione con i numerosi presenti chiacchierando della campagna elettorale, del futuro di Piacenza, del nuovo ospedale e di altri argomenti. Tra gli avventori del bar c’era anche Ignazio Brambati, residente della zona e già assessore del Comune di Piacenza per due amministrazioni di centrosinistra dal 2002 al 2012. Con lui la candidata ha parlato a lungo del programma.

“La giornata – si legge in un comunicato stampa – è poi proseguita con il solito tour del banchetti elettorali: piazza Duomo, Besurica, parcheggio dell’Esselunga di via Conciliazione. Oggi però è stata una giornata scandita anche da impegni con gli organi di informazione: in mattinata Tarasconi era nella sede di Radio Sound, a Pittolo, mentre nel primo pomeriggio era negli studi di Telelibertà per la registrazione della trasmissione Doppio Turno. In serata altri appuntamenti elettorali: festa Rebeldes a Sant’Antonio e a seguire incontro in San Giuseppe Operaio”.

“Domani mattina alle 9.30 il “Caffè con KT” è previsto al Mimmo’s Cafè nella Galleria del Sole, al centro commerciale Farnesiana. Dalle 10 alle 12 invece, la candidata sarà al banchetto elettorale del Caffè dei Mercanti insieme all’europarlamentare Elisabetta Gualmini, a Piacenza per sostenere Tarasconi in questa sfida per il ballottaggio”.