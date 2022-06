Martedì 28 giugno alle ore 21, presso il Pubblico Passeggio (lato Respighi), Arcigay Piacenza Lamba indice un presidio in memoria di Cloe Bianco e di tutte le vittime di transfobia.

“Cloe Bianco – scrive Arcigay -, donna trans e professoressa con un passato segnato da pesanti discriminazioni sul posto di lavoro, si è tolta la vita due settimane fa; il suo blog ci racconta l’esperienza delle persone trans in Italia, segnata da emarginazione, discriminazioni, contraddizioni interne alla stessa comunità lgbtqia+, che Cloe ha lucidamente registrato con parole dirette, profonde, spesso dolorose. Cloe lascia i suoi scritti in eredità a tutt* noi, assieme alla necessità di un serio impegno collettivo per i diritti della comunità trans”.

“È noto quanto tra le persone trans i rischi di soffrire di disagio psicologico siano particolarmente alti; molto spesso, però, le cause di tali rischi vengono erroneamente e unicamente ricondotte a disagi interiori, in maniera svilente e patologizzante, senza tenere in considerazione tutti quei fattori esterni che, scaturendo da ignoranza e pregiudizio transfobico, conducono all’esclusione dalla vita sociale, all’isolamemto e alle discriminazioni dentro e fuori dai posti di lavoro, quindi a depressione e tendenze suicide. Sapere quanto non solo la società civile, ma anche alcuni membri delle istituzioni, abbiano concorso all’emarginazione di Cloe Bianco non può che spingerci a ribadire il nostro impegno e a scendere in piazza per lei e per tutta la comunità trans italiana”.

“Invitiamo – concludono – i partecipanti, cittadin*, associazioni e istituzioni, a portare fiaccole e candele e, se lo desiderano, il proprio contributo con un breve intervento”.