Sono in corso dal primo pomeriggio del 15 giugno le ricerche di una persona che sarebbe caduta nelle acque del fiume Po a Piacenza. Da quanto si è appreso, è stato un testimone a lanciare l’allarme parlando di una persona che si sarebbe gettata dal ponte: sul posto, nella zona di via Nino Bixio, sono intervenuti i vigili del fuoco – anche con l’ausilio di un elicottero (nelle foto) in queste ore impegnato in una esercitazione nella nostra provincia – e gli agenti della questura.

Finora le ricerche non hanno dato esito; accertamenti sono in corso, tra le ipotesi anche quella di un falso allarme.

IN AGGIORNAMENTO