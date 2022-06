Una “sardina piacentina” nella civica a sostegno di Stefano Cugini

Comunicato stampa a firma di Cecilia Scolari, candidata nella civica di Stefano Cugini per Alternativa per Piacenza

Nelle prime amministrative, dopo l’ondata capace di travolgere l’Emilia Romagna due anni or sono, le liste a sostegno dei candidati sindaco si arricchiscono anche a Piacenza di chi ha vissuto dall’interno l’esplosione magmatica di quel vulcano che si è rivelato in grado di trainare larga parte di cittadini che hanno riscoperto nella partecipazione, il vero fattore dell’essere società. Un fattore che pian piano è riuscito ad insinuarsi nella vita reale del paese, rimanendo associazione ma elevando il livello della discussione, anche politica.

Membro attivo dell’associazione 6000 Sardine, promotrice con 5 amici della petizione a favore della cittadinanza italiana per Patrick Zaki (mozione approvata dai due rami del Parlamento), Cecilia Scolari ha deciso di mettersi in gioco in questa nuova esperienza. “È proprio perché c’è stata la capacità di riavvicinare le persone alla cosa pubblica e proprio per quello che è stato il percorso di partecipazione interno a 6000 Sardine -ci spiega- che sono assolutamente convinta si debba continuare su questa strada evitando di abbassare la guardia. Politica sono le persone messe in relazione per il bene comune, non esiste una scala ma un insieme in grado di costruire una comunità”.

Candidata nella lista civica a sostegno di Stefano Cugini di @AlternativaperPiacenza, aggiunge: “E’ stato l’approccio di partecipazione dal basso, volto all’inclusione, unitamente allo stile saldamente voluto e tenuto da Stefano a partire dal “manifesto della comunicazione non ostile”, che mi hanno convinta del fatto che l’essere parte di questo gruppo fosse la normale prosecuzione di quanto fatto fino ad oggi”.