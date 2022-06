“Una scuola per giovani direttori d’orchestra a Vigoleno” Il progetto con la Toscanini

“Una scuola per giovani direttori d’orchestra in partnership con la Fondazione Toscanini” e altre azioni per potenziare la ricettività artistica e le iniziative culturali. Saranno destinati a questo progetto i fondi del Pnrr, un milione e 600 mila euro, che il Comune di Vernasca ha ottenuto dal Ministero della Cultura nell’ambito degli investimenti per rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio spopolamento. Vernasca, insieme a Pianello, è uno dei due centri piacentini a cui viene riconosciuto l’ingente stanziamento: il progetto presentato è uno di quelli col punteggio più elevato della graduatoria e il sindaco Giuseppe Sidoli non nasconde la sua soddisfazione.

“E’ un’ottima notizia per piccolo borgo come Vernasca, con tante eccellenze storiche e culturali – commenta -. Abbiamo concorso al bando del Ministero con un progetto articolato che si è concentrato sulle nostre eccellenze medievali, il borgo di Vigoleno e la Pieve di Vernasca. Il pezzo più rilevante coinvolge come partner la Fondazione Toscanini per la realizzazione a Vigoleno di una scuola per giovani direttori d’orchestra di livello europeo. A questo si aggiungono altre iniziative culturali legate alle arti visive e teatrali che coinvolgono anche la Pieve di Vernasca, e il recupero e potenziamento della struttura di Vigoleno destinata a esposizioni e mostre, che oggi può ospitare soltanto un evento all’anno. Inoltre nel progetto abbiamo inserito anche la realizzazione di un nuovo ostello per ampliare la capacità ricettiva sul piano turistico”.

“Per un comune come il nostro arrivare tra i primi della classifica – sottolinea Sidoli – è un riconoscimento molto importante, con queste risorse investiremo sulla nostra cultura e le nostre eccellenze, le azioni partiranno presto perchè i soldi vanno spesi entro il 2026”.