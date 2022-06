Una stagione da incorniciare per la Piacenza Football Academy “Grazie ai consigli di Rey Manaj”

La squadra di calcio amatoriale Piacenza Football Academy (PFA) ha recentemente vinto il campionato amatoriale di calcio a 11 di Silver League della provincia di Piacenza. PiacenzaSera.it ha incontrato la dirigenza di PFA per fare il punto sulla stagione e ripercorrere le tappe dalla nascita ad oggi.

La prima cosa che balza agli occhi è vedere il clima di profonda amicizia che lega i vertici di questa squadra: Orazio Leotta (presidente), Zef Lorja (vice presidente), Raffaele Malafronte (direttore generale). Davanti a loro un plico raccoglitore con la scheda di ognuno di quei ragazzi che fa parte della squadra e che si è speso per portare a casa il campionato amatoriale di Silver League. Seduto accanto a loro Rey Manaj, calciatore professionista di origini albanesi, attaccante del Futbol Club Barcelona, e della nazionale albanese, in prestito allo Spezia Calcio (squadra dalla quale si è congedato da poche ore), dove è stato un grande protagonista della scorsa stagione con un’annata in crescendo, facendosi ben volere da compagni e tifosi. «È un amico – spiegano sorridenti i dirigenti di PFA – e abbiamo messo a frutto i suoi preziosi consigli tattici».

Partiamo dall’inizio, quando è stata fondata squadra PFA?

I natali risalgono al 2014. È nata come squadra di amici per semplice scopo ludico. Poi il gruppo si è evoluto strada facendo con il conseguimento di alcuni risultati che sul piano emotivo hanno fatto da incoraggiamento per costruire una rosa di giocatori sempre di maggior livello.

Com’è composta la dirigenza e la rosa dei giocatori di Piacenza Football Academy?

Orazio Leotta è il presidente, Zef Lorja ricopre la carica di vice presidente, Raffaele Malafronte è il direttore generale, Giuseppe Ieraci è il direttore tecnico e Riccardo Scaravella è l’allenatore. La squadra è formata da Karra Abdelmjid, che indossa la maglia numero 1 ed è il nostro portiere; (2) Zefi Manuel; (3) Zambrano Mecias Josue Gabriel; (4) Leonte Vasile Vlad; (5) Cordova Rodriguez Anthony Andres; (6) Laanaia Redouane (capitano della squadra); (7) Llozhi Gentian; (8) Koshi Fatjon (vice capitano); (9) Lemgataa Amin; (10) Cvetanov Daniel; (11) Hernandez Orellana Brayam Antonio; (12) Gangut Ioan Bogdan (secondo portiere); (13) Leotta Orazio (presidente); (14) Patratanu Codrin; (15) Olaya Veliz Walter Ernesto; (16) Cappellani Alessandro; (17) Lemgataa Faical; (18) Tosca Gianmaria (preparatore Atletico); (19) Moutaouahid Rabii; (20) El Baydaoui Nabil; (22) Zef Lorja (vice presidente); (23) Ed Dokkaly Mohammed; (24) Laanaia Mohammed; (25) Ferreira Carvalho Kayque Thallys. Con maglie assegnate anche al resto della dirigenza: (46) Malafronte Raffaele (direttore generale); (27) Ieraci Giuseppe (direttore tecnico); (30) Leotta Angelo (dirigente accompagnatore); (29) Scaravella Riccardo (allenatore); (26) Luca Zoccarato (dirigente accompagnatore).

Quali sono le vittorie che più vi hanno emozionato?

Siamo molto orgogliosi del 2° posto nel campionato di calcio amatoriale italiano a 7 giocatori che abbiamo conseguito nel 2014, la nostra squadra aveva solo pochi mesi di vita pertanto rappresenta un grande risultato quello fatto quell’anno. Nel 2019 abbiamo vinto lo scudetto di calcio amatoriale italiano trionfando nel campionato a 11 giocatori di Golden League. Questo ci permise di accedere anche alla finale di Coppa di Lega, che poi – purtroppo – non venne disputata causa Covid. Ci siamo poi classificati primi al campionato di calcio amatoriale italiano a 7 per la stagione 2021-2022, fino all’attuale stagione vincendo anche il campionato a 11 di Silver League della provincia, nel quale vantiamo il miglior attacco della stagione con 49 gol fatti, la miglior difesa con soli 14 gol subiti, e la miglior differenza reti (+35).

«Dietro ai risultati conseguiti – spiega il direttore generale Raffaele Malafronte – c’è un lavoro fatto con passione e dedizione da parte di Gianmaria Tosca (preparatore atletico) e di Luca Zoccarato (dirigente accompagnatore). E non posso non ringraziare Valentina Leta e Valentina Ciorici, le due prime tifose della nostra squadra». «Un mio profondo ringraziamento va a L.C. Imballaggi srl (main sponsor) e al Bar “Ora del Gusto” e al Bar “Pausa Caffè”- aggiunge il presidente Orazio Leotta – per il loro supporto economico e per la sempre cortese disponibilità che ci hanno dimostrato».

«Abbiamo un gruppo di giocatori che non si è mai sottratto a spendere energie – spiega il vice presidente Zef Lorja – tutti i ragazzi indossano con orgoglio questa maglia. Per di più, alcuni di loro abitano fuori regione, ma sono comunque disposti a percorrere tanti chilometri per essere presenti alle partite che vengono disputate nei campi di tutta la provincia di Piacenza. Inoltre, un sentito ringraziamento, da parte di tutta la squadra e da parte dello staff tecnico, va a Rey Manaj per i consigli di per il sostegno che ci dà partecipando, compatibilmente coi i suoi impegni di lavoro, sempre con entusiasmo alle nostre conviviali. Ora aspettiamo arrivi giovedì 23 giugno, quando alle 19:30, al Nessie Pub di Strada Montecucco, ci verrà consegnata la Coppa della Silver League».