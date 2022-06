Unicoop in assemblea, “Insieme abbiamo alzato lo sguardo per progettare il nostro futuro”

Assemblea di bilancio per gli oltre 300 soci di Unicoop, la cooperativa sociale piacentina specializzata nella progettazione e gestione di servizi sociali ed educativi, oggi venerdì 10 giugno 2022 presso l’ex Chiesa del Carmine, di nuovo in presenza dopo due anni di limitazioni.

Durante l’appuntamento verranno presentati il bilancio consuntivo 2021, e il bilancio di previsione per il 2022.

Ancora chiamata ad affrontare i rischi della pandemia da Covid la cooperativa piacentina nel 2021 ha consolidato i propri risultati sfiorando il numero di 400 addetti per gli oltre 1200 ospiti anziani, persone con disabilità, bambini e famiglie dei propri servizi, superando i 10.5 milioni di ricavi. I dati confermano un importante recupero rispetto al 2020, anno anomalo causa Covid, e addirittura una significativa crescita (+10%) rispetto al 2019

“Nel 2021 abbiamo continuato ad impegnarci sull’emergenza sanitaria, in particolare in una convinta campagna di vaccinazione che ci ha portato ad avere il cento per cento degli operatori in servizio coperti – dichiara la Presidente Valentina Suzzani – e insieme abbiamo alzato lo sguardo tornando a progettare il nostro futuro. Oggi siamo impegnati nell’elevare la qualità dei servizi per il benessere dei nostri ospiti, in un importante progetto di innovazione digitale delle nostre attività e in un lavoro di crescita e valorizzazione delle risorse umane. Ad inizio 2021 abbiamo sottoscritto un nuovo Contratto Aziendale con 14 condizioni di miglior favore”.

E proprio il futuro sarà il tema della parte pubblica dell’Assemblea nella quale di fronte alle rappresentanze istituzionali e del terzo settore si alterneranno interventi di ospiti provenienti da mondi ed esperienze varie.

A proposito di futuro Unicoop ha in serbo un grande progetto: un nuovo centro residenziale per persone con disabilità da realizzare a Piacenza insieme agli enti e alle istituzioni locali.

All’ordine del giorno anche il rinnovo del Consiglio di Amministrazione nella previsione di una conferma di Valentina Suzzani alla guida di Unicoop.