Vaiolo delle scimmie, tre casi accertati a Piacenza. Una persona ricoverata

Sono tre i casi accertati a Piacenza di Monkeypox (il vaiolo delle scimmie), collegati tra di loro. A darne comunicazione l’Ausl di Piacenza.

Una persona è ricoverata in ospedale, per motivi precauzionali, mentre le altre due sono a casa in isolamento fiduciario fino alla guarigione. Il dipartimento di Sanità pubblica ha svolto la prevista indagine epidemiologica, che non ha rilevato altri possibili contatti a rischio, e sta effettuando la sorveglianza sanitaria per verificare il rispetto dello stato di isolamento.

MONKEYPOX O VAIOLO DELLE SCIMMIE, COSA SAPPIAMO (ISS)

Complessivamente sono 780 i casi di vaiolo delle scimmie notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in 27 Paesi in 4 continenti. “La trasmissione interumana – spiega il Ministero della Salute in una circolare diffusa nei giorni scorsi che prevede che i casi confermati e sospetti di Monkeypox si mettano in autoisolamento – avviene attraverso il contatto stretto con materiale infetto proveniente dalle lesioni cutanee di una persona infetta, nonché attraverso droplet in caso di contatto prolungato faccia a faccia e attraverso fomiti. Inoltre, il virus può essere trasmesso per contatto diretto con i fluidi corporei di una persona infetta, il contatto di mucose o cute non intatta con lesioni esantematiche aperte o con oggetti contaminati come fomiti o indumenti. Il periodo di incubazione è solitamente compreso tra 6 e 13 giorni, ma può variare da 5 a 21 giorni. La malattia è spesso autolimitante e i sintomi si risolvono spontaneamente entro 2-4 settimane”.

“La malattia spesso inizia con una combinazione di febbre, mialgia, astenia e cefalea. Solitamente, entro tre giorni dalla comparsa dei sintomi prodromici, dal sito dell’infezione primaria inizia un’eruzione maculopapulare centrifuga che tende a diffondersi rapidamente ad altre parti del corpo, sebbene questa non sia la regola”. Chiunque abbia sintomi riferiti al vaiolo delle scimmie deve contattare immediatamente il proprio medico.